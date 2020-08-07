Детеныши джейрана появились в Московском зоопарке

Три самца и самка джейрана родились в мае

В питомнике Московского зоопарка родились детеныши джейрана. Эти краснокнижные газели выделяются среди сородичей своими большими ушами, передает "ТВ Центр".

Три брата и сестра появились на свет еще в мае, уже подросли и с удовольствием бегают наперегонки. Да так ловко, что за ними не поспевают даже взрослые. Но самое любимое развлечение маленьких джейранов - исследовать вольер и искать фруктовые лакомства.

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