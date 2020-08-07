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Меган Маркл получила от принца Гарри оригинальный подарок

13:35
  • пятница
  • 07 августа 2020

Внук королевы продемонстрировал свои таланты

Журналисты узнали, какой подарок принц Гарри сделал Меган Маркл на день рождения. 4 августа ей исполнилось 39 лет. 
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По случаю дня рождения Меган Маркл хотела устроить вечеринку для друзей. Однако из-за пандемии коронавируса ей пришлось отказаться от своих планов. Праздник прошел в узком кругу: именинницу поздравили муж, мама и сын Арчи. 

По данным Us Weekly, принц Гарри приготовил для супруги ужин из трех блюд. В частности, он испек шоколадный торт с сахарной глазурью.

Внук Елизаветы II подарил Меган Маркл ожерелье, чей дизайн он придумал сам, и красивую фоторамку, сделанную опять же собственноручно. Вечером Гарри и Меган провели время вдвоем, оставив сына с бабушкой. 

Напомним, что с недавних пор супруги перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи и поселились в Калифорнии, где живет мама Меган Маркл.

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