Официального кота британского МИДа отправили на пенсию

Палмерстон переехал в загородный дом

Праздник у мышей, обитающих в здании внешнеполитического ведомства Великобритании: официальный кот-мышелов Палмерстон вышел на пенсию. Он заслужил право на отдых четырьмя годами безупречной дипломатической службы, отмечается в сообщении Форин-оффиса.

Кота на время карантина, введенного в Англии из-за коронавируса, взял с собой в загородный дом один из сотрудников МИДа. Жизнь в сельской местности Палмерстону пришлась по душе – так что он решил не возвращаться в шумную столицу.

"После четырех счастливых лет Палмерстон уходит на пенсию - он вовсю наслаждался жизнью на карантине в сельской местности и принял приглашение там остаться. Все в МИД будут скучать по нему (чего не скажешь о наших мышах)", - прокомментировал уход ветерана на пенсию замминистра иностранных дел Великобритании Саймон Макдональд.

Замминистра напомнил, что кот - воспитанник приюта в Баттерси - поступил на службу в МИД в апреле 2016 года. Из мышелова Парлмерстон за короткое время превратился в медийный феномен с 105 тысячами подписчиков в Twitter, приводят слова Макдональда британские СМИ.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"