Американцы потратили миллионы долларов на московское мороженое

Весной у московских производителей появились новые рынки сбыта

Экспорт московского мороженого за первые пять месяцев 2020 года вырос более чем на 35% - до 12,8 миллиона долларов. Самые активные потребители произведенного в столице лакомства – США, Китай и Казахстан. А этой весной московским произволдителям открылись новые рынки сбыта, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

"С мая 2020 года у московских производителей появились новые рынки сбыта. Это Грузия, Монголия, Израиль и Латвия", - сообщил Ефимов журналистам.

Заммэра уточнил, что весь российский экспорт мороженого за январь-май составил 23,9 миллиона долларов. Доля Москвы - 53,3%. Специалисты пояснили, что зарубежные потребители отдают предпочтение продукции с высоким процентом жирности. На такое мороженое в январе - мае 2020 года приходилось более 50% всего экспорта из Москвы.

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