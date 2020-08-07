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Американцы потратили миллионы долларов на московское мороженое

13:41
  • пятница
  • 07 августа 2020

Весной у московских производителей появились новые рынки сбыта

Экспорт московского мороженого за первые пять месяцев 2020 года вырос более чем на 35% - до 12,8 миллиона долларов. Самые активные потребители произведенного в столице лакомства – США, Китай и Казахстан. А этой весной московским произволдителям открылись новые рынки сбыта, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.
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"С мая 2020 года у московских производителей появились новые рынки сбыта. Это Грузия, Монголия, Израиль и Латвия", - сообщил Ефимов журналистам.

Заммэра уточнил, что весь российский экспорт мороженого за январь-май составил 23,9 миллиона долларов. Доля Москвы - 53,3%. Специалисты пояснили, что зарубежные потребители отдают предпочтение продукции с высоким процентом жирности. На такое мороженое в январе - мае 2020 года приходилось более 50% всего экспорта из Москвы.

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