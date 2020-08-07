Путин и Лукашенко обсудили задержание в Белоруссии россиян

Москва и Минск надеются решить вопрос в духе взаимопонимания

Владимир Путин и Александр Лукашенко в пятницу поговорили по телефону. Главной темой стало задержание в Белоруссии 33 граждан России.

Как сообщили в Кремле, Путин и Лукашенко выразили уверенность, что возникшая ситуация будет решена "в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран".

"Подчеркнуто, что российская сторона заинтересована в сохранении в Белоруссии стабильной внутриполитической ситуации и проведении предстоящих президентских выборов в спокойной обстановке", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

В конце июля власти Белоруссии сообщили о задержании 33 российских граждан. В Минске заподозрили их в подготовке массовых беспорядков в республике. В России обвинения белорусской стороны отвергли. В МИД заявили, что задержанные россияне следователи транзитом через Минск в другую страну.

Ранее стало известно, что задержание россиян в Белоруссией могло быть подстроено спецслужбами Украины. Как выяснили журналисты, неизвестные наняли граждан России якобы для работы в Венесуэле, куда они должны были прибыть через Минск, Стамбул и Гавану. Билеты для россиян покупались через украинские агентства.

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