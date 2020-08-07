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Бывшая жена заявила о готовности простить Аршавина

14:24
  • пятница
  • 07 августа 2020

Она не видела его полтора года

Журналистка Алиса Казьмина готова наладить отношения с Андреем Аршавиным, однако боится, что их примирению помешают друзья футболиста. 
Экс-жена назвала Аршавина лгуном после его слов о детях

Ради Казьминой спортсмен бросил Юлию Барановскую и троих детей. Алиса и Андрей прожили вместе три года и произвели на свет дочку, после чего футболист фактически исчез из жизни журналистки. По словам Казьминой, однажды муж просто не пришел домой. С тех пор, то есть уже полтора года, она его не видела. 

"Сама идти на контакт после всего я не пыталась, но ему могу дать такую попытку, - цитирует Казьмину starhit.ru. - Что вообще он хочет от моей жизни и жизни моих детей, не знаю. Но знаю, когда мы оставались один на один, то без слов понимали друг друга. Пока кто-то не вмешивался". 

Алиса Казьмина подозревает, что ситуация не изменилась. "Псевдодрузья" не позволят Аршавину вернуться к ней, уверена журналистка. 

Свободно ли ее сердце, Казьмина не уточнила. В начале года она уверяла, что у нее есть любимый человек. 

Напомним, после ухода от Алисы Казьминой футболист стал чаще общаться с детьми от Барановской. При этом он перестал поддерживать контакт с дочерью от Казьминой и ее детьми от предыдущих отношений, которые называли его папой.  

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