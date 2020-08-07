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Власти Ливана допустили причастность "внешних сил" к взрыву в Бейруте

14:13
  • пятница
  • 07 августа 2020

Момент взрыва изучат по спутниковым снимкам

Президент Ливана Мишель Аун обратился к французскому лидеру Эммануэлю Макрону с просьбой предоставить спутниковые снимки порта Бейрута в момент взрыва, прогремевшего 4 августа. Ливанские власти не исключают причастности внешних сил к этой трагедии.
Число жертв взрыва в Бейруте возросло до 154

"Причина взрыва еще не установлена, есть вероятность вмешательства внешних сил через использование ракеты или бомбы, или другой деятельности", - цитирует президента ливанский телеканал MTV.

Бейрут признан районом бедствия после того, как в портовом районе города прогремел мощный взрыв. По словам очевидцев, почти половина ливанской столицы в руинах, в уцелевших зданиях выбиты окна и двери.   По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2750 тонн аммиачной селитры.

Ливанский лидер в своем заявлении отметил: если Франция не сможет предоставить спутниковые снимки, он обратится за помощью к другим странам. Власти хотят выяснить, был ли причиной трагедии пожар – или все же "внешнее нападение".

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