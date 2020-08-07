В Бутове местные жители задержали пьяного водителя

Это произошло только со второй попытки, дебошира удерживали до приезда полиции

В Бутове предотвратить ДТП попытались местные жители. Они не пускали за руль пьяного мужчину. Правда, тот всё равно уехал. Как часто повторяются подобные ситуации, остаётся только догадываться.

В этом жилом комплексе, прославившемся своими громкими вечеринками в разгар коронавируса, снова неспокойно. На кадрах, снятых жильцами, видно, как соседи пытаются убедить владельца дорогого внедорожника не садиться за руль. Мужчина едва держится на ногах. Но несмотря на все попытки его остановить, всё-таки заводит машину и срывается с места. При этом он цепляет автомобиль, оказавшийся у него на пути, а затем, переваливаясь через ограждения, уезжает.

За рулем пострадавшего авто находилась девушка. По рассказам очевидцев, она кричала от испуга и сигналила, пытаясь предотвратить наезд. Как выяснилось позднее, от действий нетрезвого водителя мог пострадать ее ребенок.

А это уже кадры, снятые спустя несколько часов. Виновник ДТП как ни в чем не бывало возвращается на место аварии. И совсем не для того, чтобы принести пострадавшей извинения.

Не обращая внимания на то, что его снимают, мужчина снова пытается уехать. Но на сей раз это ему не удается. Очевидцы удерживают его до приезда полиции. Говорят, что садиться за руль в таком состоянии для него дело привычное.

"Конечно, сразу же необходимо вызвать наряд ГИБДД по номеру 112 и рассказать о случившемся. По приезду сотрудников правоохранительных органов, передать им нарушителя. Передать видеозапись, сделанную вами", - рассказал юрист Данил Худяков.

На вопрос, почему соседи до сих пор мирились с таким поведением дебошира, жители жилого комплекса пожимают плечами. Не на камеру соглашаются объяснить: мужчина представляется должностным лицом и запугивает всех своими связями. В произошедшем теперь предстоит разобраться полиции.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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