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Поезда в Абхазию отправятся из трех городов России

14:53
  • пятница
  • 07 августа 2020

Путешествовать можно по "единому" билету

Поезда в Абхазию, сообщение с которой возобновилось с 7 августа, будут отправляться из трех российских городов – Москвы, Санкт-Петербурга и из Самары. Как сообщили в АТОР, из столицы поезд в Сухум будет уходить ежедневно. Из Санкт-Петербурга можно будет уехать на абхазское побережье несколько раз в неделю. А с 15 августа поезда пойдут из Самары.
Абхазия возобновляет железнодорожное сообщение с Россией

В самой Абхазии с 15 августа запустят туристический поезд Туапсе-Гагра. Из конечного пункта туристов будут развозить по экскурсионным маршрутам, затем этим же составом они вернутся в Туапсе.

С 5 августа возобновились перевозки по "единому" билету из России в Абхазию с пересадкой на автобус на железнодорожном вокзале Адлера и в аэропорту Сочи. Таким образом можно добраться в пять городов - Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум. Стоимость проезда на автобусе - на уровне прошлого года, от 380 до 560 рублей.

До введения ограничений из-за коронавируса стоимость плацкартного места в поезде Москва-Сухум составляла около 4 тысяч рублей, в купе – от 6 до 7 тысяч, напоминает РИА Новости.

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