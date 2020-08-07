"Всмятку": два человека пострадали в крупном ДТП на Можайском шоссе

Nissan врезался в три элитных иномарки

Четыре автомобиля столкнулись на Можайском шоссе в Москве.

По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan выехал на встречную полосу и столкнулся с Mitsubishi, Land Rover и Mercedes, передает ТАСС. На видео можно заметить, что черный автомобиль разбит "всмятку".

В результате ДТП пострадали как минимум четыре человека. На данный момент решается вопрос о госпитализации двух из них – это водитель и пассажир Nissan.

Движение на участке Можайского шоссе возле дома №5 затруднено. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

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