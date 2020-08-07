Российский Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Черным морем

До российской границы американцы не долетели

Российские средства контроля воздушного пространства засекли 7 августа две воздушные цели над нейтральными водами Черного моря. Они приближались к государственной границе России. На перехват был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил Южного военного округа.

"Экипаж российского истребителя последовательно приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США", - сообщили в Национальном центре управления обороной.

В центре подчеркнули, что экипаж истребителя не допустил нарушения американскими самолетами российской границы.

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