Стало известно, кому противопоказана прививка от коронавируса

Люди с температурой и аллергией не смогут пройти вакцинацию

Вакцина от коронавируса противопоказана людям с высокой температурой, также от препарата стоит отказаться при наличии аллергии. Об этом заявил профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Он объяснил, что в момент вакцинации пациент должен хорошо себя чувствовать. "Если он знает, что такие прививки вызывают у него осложнения, он должен об этом сообщить и, скорее всего, воздержаться", - призвал ученый (цитата по "Говорит Москва").

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург предупреждал, что вакцина против коронавируса, как и любой другой препарат, может спровоцировать обострение, поэтому людям с хроническими заболеваниями необходимо проконсультироваться со специалистами.

Как сообщили в Минздраве, в числе первых препарат от COVID-19 получат медицинские работники, а также люди пожилого возраста. Регистрация вакцины намечена на 12 августа.

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