ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стало известно, кому противопоказана прививка от коронавируса

15:27
  • пятница
  • 07 августа 2020

Люди с температурой и аллергией не смогут пройти вакцинацию

Вакцина от коронавируса противопоказана людям с высокой температурой, также от препарата стоит отказаться при наличии аллергии. Об этом заявил профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Минздрав сообщил, кто первым получит вакцину от коронавируса
В России за сутки выявлен 5241 случай заражения коронавирусом

Он объяснил, что в момент вакцинации пациент должен хорошо себя чувствовать. "Если он знает, что такие прививки вызывают у него осложнения, он должен об этом сообщить и, скорее всего, воздержаться", - призвал ученый (цитата по "Говорит Москва").

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург предупреждал, что вакцина против коронавируса, как и любой другой препарат, может спровоцировать обострение, поэтому людям с хроническими заболеваниями необходимо проконсультироваться со специалистами.

Как сообщили в Минздраве, в числе первых препарат от COVID-19 получат медицинские работники, а также люди пожилого возраста. Регистрация вакцины намечена на 12 августа.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Прививка
Прививка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.