Грузия признала ответственность Саакашвили за войну в Южной Осетии

Заявление прозвучало в 12-ю годовщину "войны 08.08.08"

Михаил Саакашвили в 2008 году совершил преступную ошибку. Он не принял во внимание усилия мирового сообщества по мирному разрешению югоосетинского конфликта, что привело к развязыванию боевых действий, заявил вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский.

"Все мировое сообщество было подключено к разработке, финансированию и политической поддержке того проекта, который в конечном итоге должен был привести нас к политическому урегулированию конфликта. К сожалению, власти Саакашвили это не приняли к сведению и совершили множество не просто ошибок, а преступных ошибок. Сегодня мы пожинаем плоды этого", - сказал Вольский, комментируя 12-ю годовщину начала боевых действий в Южной Осетии.

Южная Осетия и Абхазия после вооруженного конфликта в августе 2008 года объявили о независимости от Грузии. Россия признала их суверенитет. Вице-спикер грузинского парламента в своем выступлении заявил, что для Тбилиси независимость Абхазии и Южной Осетии неприемлема. Власти Грузии намерены усилить свои позиции в этом направлении, передает ТАСС.

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