Собянин: Оборот МСП на потребительском рынке достиг 95% от значений марта

Город активно помогает бизнесу

Малый и средний бизнес - основа экономики Москвы. Больше 776 тысяч небольших предприятий, которые дают работу 2,7 миллионам человек и формируют свыше 20% городского бюджета. Об этом мэра столицы Сергей Собянин написал на своей страничке во "ВКонтакте".

По его словам, от пандемии коронавируса пострадали все отрасли московской экономики, но именно малый и средний бизнес принял на себя самый тяжелый удар. В помощь московскому бизнесу правительство города разработало несколько пакетов мер поддержки общей стоимостью 85 миллиардов рублей. Это помогло им пережить шоковый период "закрытых дверей". После снятия ограничений большинство предприятий малого и среднего бизнеса стали активно возвращаться к своей обычной работе.

"На прошлой неделе оборот малых и средних предприятий, действующих на потребительском рынке, достиг 95% от значений середины марта, когда началось введение ковидных ограничений", - написал мэр.

Тем не менее, на восстановление докризисного уровня спроса и доходов многим предпринимателям может потребоваться несколько месяцев или даже лет.

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