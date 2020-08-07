ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Сеть утекли редкие кадры с младшей дочерью Седоковой

15:56
  • пятница
  • 07 августа 2020

Моника растет маминой копией

В Сети опубликовали видео с двумя дочками Анны Седоковой. Поклонники певицы крайне редко видят младшую девочку певицы. 
"Ох и хороша": 20-летняя дочь Гузеевой поразила необычным макияжем

Старшую дочь Седокова родила от белорусского футболиста Валентина Белькевича. Знаменитая мама прекрасно ладит со школьницей, они вместе ходят за покупками и посещают СПА-салоны. Артистка часто записывает вместе с Алиной видео в сервисе TikTok, поэтому поклонники прекрасно знают, как выглядит девочка и чем она увлекается. 

А вот младшую дочь Седоковой, которую та родила от бизнесмена Максима Чернявского, публика почти не знает. Дело в том, что после развода суд запретил родителям публиковать фото и видео с Моникой. 

"Хорошо, когда есть старшая сестра-тиктокер! А то бы и не узнали, в какую красотку вырастает Моника, она прямо становится копией мамы", - написал Telegram-канал "Только никому", опубликовав видео, на котором 16-летняя Алина танцует с 9-летней Моникой.

Напомним, что в 2017 году Анна Седокова родила сына от бизнесмена Артема Комарова. Сейчас певица живет с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Анна Седокова
Анна Седокова
Алина и Моника
Алина и Моника
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.