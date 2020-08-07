В Сеть утекли редкие кадры с младшей дочерью Седоковой

Моника растет маминой копией

В Сети опубликовали видео с двумя дочками Анны Седоковой. Поклонники певицы крайне редко видят младшую девочку певицы.

Старшую дочь Седокова родила от белорусского футболиста Валентина Белькевича. Знаменитая мама прекрасно ладит со школьницей, они вместе ходят за покупками и посещают СПА-салоны. Артистка часто записывает вместе с Алиной видео в сервисе TikTok, поэтому поклонники прекрасно знают, как выглядит девочка и чем она увлекается.

А вот младшую дочь Седоковой, которую та родила от бизнесмена Максима Чернявского, публика почти не знает. Дело в том, что после развода суд запретил родителям публиковать фото и видео с Моникой.

"Хорошо, когда есть старшая сестра-тиктокер! А то бы и не узнали, в какую красотку вырастает Моника, она прямо становится копией мамы", - написал Telegram-канал "Только никому", опубликовав видео, на котором 16-летняя Алина танцует с 9-летней Моникой.

Напомним, что в 2017 году Анна Седокова родила сына от бизнесмена Артема Комарова. Сейчас певица живет с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.

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