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Школьница "продала душу дьяволу" за 93 тысячи рублей

15:51
  • пятница
  • 07 августа 2020

Ей пообещали исполнение трех желаний

Во Владивостоке 18-летний юноша "развел" 16-летнюю школьницу на 93 тысячи рублей.

Как стало известно правоохранительным органам, девушка встретилась с парнем, с которым ранее училась в одной школе. Тот ей предложил "продать душу дьяволу", так как является проводником между человеком и темными силами.

"За информацию о том, как это сделать, необходимо было заплатить шесть тысяч рублей, одну тысячу рублей за работу и пять тысяч рублей на материал для обряда", - сообщили в УМВД по Приморскому краю.

После того, как все обряды будут выполнены, у девушки якобы появится возможность загадать три желания, которые обязательно сбудутся.

Затем злоумышленник убедил школьницу заложить в ломбард все золотые украшения, отдать ему ноутбук и телефон, так как тем, кто "перешел на сторону дьявола, нельзя носить дорогие вещи". В общей сложности аферисту удалось выманить у девушки 93 тысячи рублей, пишет ТАСС.

Мать обманутой школьницы обратилась в полицию. Немного погодя юношу задержали. Подозреваемый пытался скрыть следы преступления, попросив девушку удалить всю переписку с ним.

На данный момент полицейские проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину". Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

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