Путин предложил оказать жителям Ливана дополнительную помощь

Глава государства попросил членов Совбеза заняться этим вопросом

Президент России Владимир Путин предложил членам Совета безопасности подумать над дополнительными мерами поддержки жителей Ливана, пострадавших от взрыва в порту Бейрута.

"Все мы видим, какое трагическое событие произошло в Ливане. Вы знаете, что по моему поручению сформирована группировка сил МЧС и переданы дополнительные силы от министерства здравоохранения России. Наши коллеги уже приступили к работе в ливанской столице после взрыва в порту. Подумаем о том, что можно сделать еще, чтобы помочь людям в этой стране", - призвал Путин.

Сейчас в Ливане круглосуточно работают наши медики, они принимают пациентов в аэромобильном госпитале. Спасатели МЧС продолжают искать пострадавших и погибших под завалами. Также Москва направила самолеты со спецоборудованием и специалистов Роспотребнадзора.

Мощный взрыв прогремел 4 августа в районе морского порта Бейрута, поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. Причиной стала детонация хранившихся на складе 2 700 тонн аммиачной селитры.

По последним данным, известно о более 130 погибших и около 5 тысяч пострадавших. 300 тысяч горожан остались без крова. Столица Ливана признана районом бедствия, в городе на две недели вводится режим чрезвычайного положения.

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