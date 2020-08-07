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Путин предложил оказать жителям Ливана дополнительную помощь

16:17
  • пятница
  • 07 августа 2020

Глава государства попросил членов Совбеза заняться этим вопросом

Президент России Владимир Путин предложил членам Совета безопасности подумать над дополнительными мерами поддержки жителей Ливана, пострадавших от взрыва в порту Бейрута.

"Все мы видим, какое трагическое событие произошло в Ливане. Вы знаете, что по моему поручению сформирована группировка сил МЧС и переданы дополнительные силы от министерства здравоохранения России. Наши коллеги уже приступили к работе в ливанской столице после взрыва в порту. Подумаем о том, что можно сделать еще, чтобы помочь людям в этой стране", - призвал Путин.

Сейчас в Ливане круглосуточно работают наши медики, они принимают пациентов в аэромобильном госпитале. Спасатели МЧС продолжают искать пострадавших и погибших под завалами. Также Москва направила самолеты со спецоборудованием и специалистов Роспотребнадзора.

Мощный взрыв прогремел 4 августа в районе морского порта Бейрута, поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. Причиной стала детонация хранившихся на складе 2 700 тонн аммиачной селитры.

По последним данным, известно о более 130 погибших и около 5 тысяч пострадавших. 300 тысяч горожан остались без крова. Столица Ливана признана районом бедствия, в городе на две недели вводится режим чрезвычайного положения.

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