Самолет SSJ-100 подал сигнал тревоги по дороге в Москву

Это произошло за полчаса до посадки в "Шереметьево"

Самолет Sukhoi Superjet 100, выполняющий рейс Ставрополь-Москва, подал сигнал тревоги во время полета.

Сигнал был подан за полчаса до посадки в столичном аэропорту "Шереметьево", об этом ТАСС сообщил источник в авиационных службах. По предварительным данным, причиной могла стать техническая неисправность.

Сейчас самолет летит на высоте чуть более 3 тысяч метров. Его посадка ожидается в 16:49 по московскому времени.

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