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"Ожидается дефицит глюкозы": российской певице запретили въезд на Украину

16:44
  • пятница
  • 07 августа 2020

Наталья Чистякова-Ионова не сможет выступать в стране три года

Российской певице Наталье Чистяковой-Ионовой, выступающей под псевдонимом Глюкоза, на три года запретили въезд на территорию Украины.

"Ожидается дефицит глюкозы. Российская певица не сможет попасть в Украину еще три года. А все из-за того, что россиянин, выступающий под кличкой ''Глюкоза", неоднократно был в оккупированном Крыму", - говорится в сообщении государственной пограничной службы Украины.

В частности, решение о запрете принято из-за выступления Чистяковой-Ионовой в 2014 году на фестивале "Пять звезд".

Пограничники опубликовали видео разговора Глюкозы с сотрудниками службы. Певица заявила, что она "вне политики" и не понимает, почему ей запретили въезд.

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