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Путин назвал один из приоритетов внешней политики России

17:46
  • пятница
  • 07 августа 2020

По словам президента, это развитие сотрудничества со странами СНГ

Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности России. Оно прошло в режиме видеоконференции. Обсуждалась ситуация в стране и мире, в том числе последние события в Ливане, передает "ТВ Центр".

"Все мы видим, какое трагическое событие произошло в Ливане. Вы знаете, что по моему поручению сформирована группировка сил МЧС, ей приданы дополнительные силы от Министерства здравоохранения Российской Федерации. Наши коллеги уже приступили к работе в ливанской столице после взрыва в порту. Подумаем о том, что можно сделать еще, для того чтобы помочь людям в этой стране, в Ливане", - сказал Путин.

Обсуждалась также ситуация на постсоветском пространстве. Владимир Путин отметил, что с ближайшими соседями Россию связывают союзнические отношения. У Москвы с ними во многом общие экономические и политические интересы. Президент подчеркнул, что развитие  сотрудничества со странами СНГ является одним из главных  внешнеполитических приоритетов.

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