"Йоу, семиты": оговорка Трампа рассмешила американцев

И подняла спрос на футболки

Оговорка президента США Дональда Трампа породила множество шуток среди американцев.

На этой неделе у Трампа состоялось выступление, посвященное поддержке национальных парков. Когда речь зашла о Йосемитском национальном парке (Yosemite), Трамп оговорился и у него получилось "Йоусемайт", что можно перевести, как "Привет, семит".

"Именно так Джаред созывает мирную конференцию", - написал под публикацией в Twitter Рон Кампеас из Еврейского телеграфного агентства, имея в виду зятя президента США и ближневосточного переговорщика Джареда Кушнера.

Как впоследствии выяснилось, эта ошибка произношения не нова - футболки с такой надписью продает еврейский музей в Филадельфии, передает РИА Новости. Оговорка Трампа привела к небывалому спросу на футболки.

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