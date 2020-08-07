В России завершается регистрация кандидатов на выборы 13 сентября

Выборы состоятся в 83 субъектах России

В пятницу в России завершается регистрация кандидатов на участие в выборах руководителей субъектов и депутатов местных Законодательных собраний. Они пройдут 13 сентября в Единый день голосования.

В этом году в ряде регионов выразить свое мнение можно будет в течение трех дней: 11 и 12 сентября - дни досрочного волеизъявления. О ходе избирательных кампаний по стране говорили на заседании ЦИК, передает "ТВ Центр".

Выборы состоятся в 83 субъектах России. В четырех регионах - Татарстане, Курской, Пензенской и Ярославской области пройдут довыборы в Госдуму, жители 11 субъектов проголосуют за депутатов Заксобраний, в 18 регионах изберут губернаторов, а в Ненецком и Ханты-Мансийском округе главу региона назначат по результатам голосования местных депутатов. Как следует из итогов регистрации кандидатов на участие в выборах, текущая кампания демонстрирует рост политической активности и конкурентной борьбы в регионах.

"У нас, несмотря на то, что выборы проходят не совсем в обычной ситуации, это связано с общемировой проблемой - с пандемией, политический процесс идет довольно активно. У нас около 9 тысяч кампаний разного уровня проходят, практически во всех регионах - в 83 из 85. В 41 - половине из них - очень крупные кампании", - заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Наиболее конкурентная кампания на губернаторских выборах - в Иркутской области. На пост руководителя региона там выдвинулись 17 кандидатов, из них семеро зарегистрированы. Временно исполняющий обязанности главы субъекта Игорь Кобзев участвует в качестве самовыдвиженца.

В Калужской области процедуру регистрации успешно прошли шестеро. Все они идут на выборы от политических партий. Так, временно исполняющий обязанности губернатора региона Владислав Шапша баллотируется от "Единой России".

Костромская область готовится провести выборы сразу трех уровней, в том числе и губернаторские. Там за пост поборются пять кандидатов, среди которых и действующий руководитель Сергей Ситников.

В Челябинской области наблюдается самый высокий уровень конкуренции среди регионов, где жители изберут членов Заксобрания. Там зарегистрированы 9 политических партий, из них 4 - парламентские.

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