США скопировали методы Китая в борьбе за национальное превосходство

Вашингтон может запретить Tik Tok, по сути повторив аналогичные меры Пекина против американских компаний

Президент США Дональд Трамп подписал указы о борьбе с угрозами, исходящими от китайских мессенджера WeChat и соцсети Tik Tok. Эти сервисы якобы наносят вред национальной безопасности, экономике и политике Соединенных Штатов. В соответствии с распоряжением Трампа в течение 45 дней все сделки с компаниями-владельцами и их дочерними фирмами должны быть прекращены. В Пекине это назвали актом гегемонизма со стороны Вашингтона.

Указ Трампа уже обошёлся китайским хайтек-гигантам в 100 миллиардов долларов. На пятничных торгах в Гонконге их акции пошли вниз. Сильнее всех, более чем на 10 процентов, обрушилась стоимость Tencent. Именно им принадлежит мессенджер WeChat, который вместе с приложением Tik Tok попадает под санкции США.

"Соединённые Штаты Америки, используя национальную безопасность как предлог, часто злоупотребляют властью и необоснованно подавляют компании других стран. Это явный гегемонистский акт. Китай категорически против этого", - заявил Ван Вэньбинь, официальный представитель МИД КНР.

В США, напротив, критикуют Китай, который теперь и в IT-сфере угрожает национальным интересам Америки. В указе Трампа говорится, что Tik Tok в США был скачан 175 миллионов раз. Чтобы остановить рост влияния китайского приложения, президент запретил проведение любых сделок с владельцами Tik Tok, WeChat и их дочерними компаниями. Причина уже известная - якобы Пекин проникает в телефоны американцев.

"Потенциально это позволяет Китаю отслеживать местоположение федеральных служащих и контрактных рабочих, создавать досье из персональной информации для шантажа и проводить промышленный шпионаж", - говорится в распоряжении о противодействии угрозе со стороны Tik Tok.

Якобы поэтому Трамп пошел на ответный шантаж. Санкции вступают в силу через 45 дней, и если Tik Tok полностью продаст свою американскую часть американской же компании, то останется в США. Изначально такая сделка оценивалась в 50 миллиардов долларов, но теперь в условиях цейтнота Tik Tok в Америке может выкупить Microsoft за значительно меньшую сумму - от 10 до 30 миллиардов долларов. Если сделка состоится, у корпорации будет год, чтобы перенести данные из Китая в США. Пойдут ли на это в Пекине, пока не ясно, там называют происходящее "кражей" китайской технологической компании и даже грозят Трампу судом. Но иначе Tik Tok в Соединённых Штатах запретят, по сути повторив опыт самого Китая.

"На территории КНР многие американские телекоммуникационные компании запрещены. Например, Facebook, и по сути все иностранные мессенджеры жёстко контролируются правительством. На мой взгляд, у китайцев не очень много возможностей оспорить решение администрации Трампа", - полагает Николай Топорнин, доцент МГИМО, директор Центра европейской информации.

Вот только китайский режим в США критикуют за авторитаризм, а теперь явно копируют методы в борьбе за национальное превосходство. Тем более что экономика КНР показывает лучшие результаты в преодолении "коронакризиса".

"В июле импорт и экспорт предприятий с иностранными инвестициями составили 160 миллиардов долларов США. Впервые в этом году зафиксирован положительный рост импорта и экспорта", - заявил Ли Куйвэнь, пресс-секретарь Главного таможенного управления КНР.

То есть, чтобы снова выйти в плюс на фоне коронавируса Китаю потребовалось всего полгода. И при этом экономика США увязает в пандемии накануне выборов. Сочетание, которое очевидно только усилит напряжение в отношениях двух государств.

Пётр Вершинин. "ТВ Центр".

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