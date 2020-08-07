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На БелАЭС началась загрузка ядерного топлива в реактор

18:01
  • пятница
  • 07 августа 2020

В активную зону реактора поместят 163 тепловыделяющие сборки

В Гродненской области Белоруссии произошло знаменательное событие. На первом энергоблоке атомной электростанции начали загружать ядерное топливо, передает "ТВ Центр".

В активную зону реактора поместят 163 тепловыделяющие сборки. Затем последует запуск и постепенное повышение мощности. Энергоблок начнет вырабатывать электричество и выдавать его в сеть. Эта фаза запланирована на осень текущего года.

Напомню, атомную электростанцию в Островце возводит российский Росатом. Для её строительства выбран типовой отечественный проект нового поколения  - "три плюс"  с улучшенными технико-экономическими показателями.

Белорусская АЭС будет соответствовать самым современным нормам безопасности. Станция  состоит из двух энергоблоков с реакторными установками суммарной мощностью 2400 МВт. Второй  блок сдадут в середине 2022 года. Все работы чётко идут по графику.

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