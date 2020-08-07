Под Курганом пассажирский автобус влетел в фуру с зерном (фото)

К месту ДТП приехали кареты скорой помощи и пожарные

Как минимум девять человек пострадали при столкновении пассажирского автобуса с фурой, груженой зерном.

ДТП произошло на 147 километре трассы Курган-Челябинск в Мишкинском районе. От удара у автобуса заклинило двигатель, пишет РИА Новости.

"Автобус сошелся с фурой, слетел с трассы. Люди стоят на улице. Приехали автомобили скорой помощи, пожарные", - рассказал очевидец аварии изданию URA.RU.

Подробности аварии выясняются.

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