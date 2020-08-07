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В России добыли крупнейший цветной алмаз

18:08
  • пятница
  • 07 августа 2020

Его возраст от 120 до 230 миллионов лет

Специалисты АО "Алмазы Анабара", дочернего предприятия АЛРОСА, добыли крупнейший в истории России цветной алмаз.

кристалл весом 236 карат насыщенного желто-коричневого цвета нашли на месторождении Эбелях на севере Якутии, пишет ТАСС. Возраст драгоценного камня, согласно предварительной оценке, составляет от 120 до 230 миллионов лет.

По словам директора филиала "Бриллианты Алроса" Павла Винихина, находка представляет ценность не только для России, но и для всего мира.

"Безусловно, такой алмаз будет востребован огранщиками любой страны, поскольку имеет потенциал для производства нескольких бриллиантов высокого качества", - отметил он.

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