Россиян среди погибших при взрыве в Ливане нет

Жертвами трагедии стали 152 человека

Министерство здравоохранения Ливана опубликовало список погибших при взрыве в порту Бейрута. По уточненным данным, жертвами трагедии стали 152 человека (ранее сообщалось о 154).

Россиян в списке погибших нет, однако, как отмечает РИА Новости, национальность и личности 17 погибших пока не установлены.

Подавляющее большинство жертв - ливанцы и сирийцы, также есть несколько граждан Бангладеш, Пакистана, Австралии и Египта.

Причина мощнейшего взрыва в порту Бейрута ещё не установлена. Есть несколько версий, в числе которых и вероятность вмешательства внешних сил – об этом заявил президент Ливана Мишель Аун.

В самом Бейруте действует режим чрезвычайного положения. Все городские службы и сами жители пытаются ликвидировать последствия ЧП. По поручению Владимира Путина группировку развернули в ливанской столице и наши спасатели.

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