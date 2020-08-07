Диетолог развеяла миф о безвредности безалкогольного пива

Лучше пить воду

Безалкогольное пиво, несмотря на отсутствие спиртного, все равно оказывает негативное воздействие на организм.

Все дело в том, что у алкогольного и безалкогольного пива высокий гликемический индекс, поэтому злоупотребление им может стать причиной развития сахарного диабета второго типа, сообщила "Вечерней Москве" врач-диетолог Елена Соломатина.

"Не рекомендуют употреблять этот напиток людям с хроническими заболеваниями сердца, сосудов, диабетикам, детям, беременным и кормящим", - отметила специалист.

Летом лучше пить воду с лимоном или не слишком сладкий квас. Но если очень хочется, то 300 миллилитров пива — допустимая дневная норма, которую можно выпивать с полноценной закуской.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"