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Российские Су-35С "перехватили" бомбардировщик США над Охотским морем

19:16
  • пятница
  • 07 августа 2020

Это уже второй инцидент за сутки

Российские истребители Су-35С поднимались на "перехват" американского стратегического бомбардировщика В-1В  в Охотском море.

Инцидент произошел 7 августа около 19:00 по местному времени (12:00 мск). Военные заметили приближающийся к государственной границе России самолет и подняли в воздух поочередно три Су-35С, сообщили "Интерфаксу" в Национальном центре управления обороной России.

Нарушения границы России бомбардировщиком В-1В не было допущено. После операции Су-35С вернулись на аэродром базирования.

Это уже второй "перехват" американских военных самолетов у российских границ за сутки. Ранее 7 августа над нейтральными водами Черного моря обнаружили стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США. Для их "перехвата" был поднят истребитель Су-27.

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