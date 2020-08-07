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В Индии самолет развалился при посадке (видео)

19:31
  • пятница
  • 07 августа 2020

Есть погибшие и пострадавшие

Самолет авиакомпании Air India совершил жесткую посадку в индийском городе Карипур. Воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы.

В социальных сетях появились первые кадры с места катастрофы. Судя по ним, борт разломился пополам. ТВЦ.RU публикует видео с места ЧП.

Местное телевидение сообщило о трех погибших  и 50 пострадавших. Предварительно, командир экипажа погиб, второй пилот получил серьезные травмы.

Самолет выполнял рейс из Дубая в Карипур, на его борту было, по разным данным, от 170 до 191 человека.

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