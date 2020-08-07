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Умер актер из "Сумеречной зоны" и "Войны миров"

19:57
  • пятница
  • 07 августа 2020

Ему было 68 лет

На 69-ом году жизни скончался канадский актер Брент Карвер.

Актера не стало 4 августа. Он умер в своем доме в городе Кранбрук на западе Канады. Причина смерти не разглашается, пишет РИА Новости.

"Его любовь к выступлениям могла сравниться только с его интересом к жизни и неизменной преданностью семье, друзьям и любимым питомцам", - говорится в заявлении родственников.

За свою карьеру Карвер снялся в таких фильмах и сериалах, как "Легенда Сонной Лощины", "Ромео и Джульетта", "Война миров", "Сумеречная зона". Также актер был удостоен премии "Тони" за мюзикл "Поцелуй женщины-паука".

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Брент Карвер
Брент Карвер
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