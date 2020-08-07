СК начал проверку из-за задержания россиян в Белоруссии

Ведомство проверит обстоятельства задержания группы россиян под Минском

История с задержанием россиян в Белоруссии проясняется. Выяснилось, что они стали жертвами провокации, устроенной украинскими спецслужбами. Целью Киева было поссорить Минск и Москву. В новых данных разбирается Следственный комитет России.

Решивших подзаработать на охране за рубежом россиян использовали, что называется, втемную. Источник в "компетентном ведомстве" рассказал, что все началось с подставного сайта для трудоустройства, где набирали людей с боевым опытом.

- На кандидатов с сирийского номера телефона выходил некий Сергей Петрович, который опрашивал соискателей относительно боевого опыта, делая акцент на участии в боевых действиях на Донбассе.

Сергей Петрович представлялся высокопоставленным сотрудником частной военной компании, что, разумеется, было вымыслом. Он набирал группу для поездки в Ливию. Затем якобы скончался, а уже собранной группе предложили отправиться в Венесуэлу по маршруту Москва-Минск-Стамбул-Гавана-Каракас. Это оказалось ловушкой.

- Организацией выезда группы в Беларусь занималось лицо, которое представлялось как Самарина Лариса Николаевна, якобы представитель компании "Роснефть" в Стамбуле. На самом деле Самарина - это виртуальное лицо. Но кто стоит за этими данными, мы уже установили. Как, кстати, и Сергея Петровича.

Выезжая в столицу Белоруссии, люди не подозревали, что билеты уже перенесли на другую дату, а затем и вовсе аннулировали. Однако следы замести не удалось, и они привели в Киев.

- Билеты на выезд группы из Минска в Стамбул, как нами достоверно установлено, были приобретены 13 июля в представительстве компании "Турецкие Авиалинии" в Киеве. Через украинское туристическое агентство. Следы соответствующие остались в системе бронирования.

Вот официальное сообщение турецкой авиакомпании, которое полностью это подтверждает. Отметки, свидетельствующие, что билеты были куплены на Украине, сохранились в базах данных. Сим-карты, с которых велись переговоры, оказались виртуальными, а договоры о найме, печати и подписи - подделкой. Но нашим спецслужбам удалось установить действующих лиц этой постановки и их мотивы.

- Целью данной операции украинских спецслужб, мы полагаем, являлся вывод граждан России на территорию Белоруссии и формирование у белорусской стороны мнения о том, что прибыли они в Минск для участия в массовых беспорядках в период президентских выборов.

То, что это была операция спецслужб Украины, косвенно подтвердил и президент Белоруссии в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

"Нас украинцы предупредили, что через границу южную проникла еще одна группа… Украинские спецслужбы. Мы сейчас их ищем по всей Беларуси. Я, правда, не очень верю, что действительно там 30 человек пересекли границу. Мы бы уже обнаружили, если, конечно, они не ушли в Россию там или обратно в Украину", - сказал Александр Лукашенко.

Можно предположить, что информация от украинских спецслужб доходила до белорусской стороны в усеченном и выгодном Киеву виде. Очевидна и цель операции – удар по российско-белорусским отношениям. Однако еще не поздно исправить ситуацию и недавнее обращение Александр Лукашенко к гражданам – тому подтверждение.

"Россия всегда была, есть и будет нашим ближайшим союзником, кто бы ни был у власти в Беларуси или России. Это непреодолимый фактор, это глубоко внутри наших народов. Даже несмотря на то, что братские отношения с нами поменяла на партнерские". – заявил Лукашенко.

Все материалы по этому делу уже переданы в Следственный комитет России, сообщили сегодня в ведомстве.

"Проводится процессуальная проверка обстоятельств, в результате которых 29 июля на территории Республики Беларусь были задержаны граждане России", - заявила Светлана Петренко, официальный представитель СК России.

Следователям предстоит детально проанализировать всю имеющуюся информацию и дать юридическую оценку этой провокации.

Матвей Шестаков, Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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