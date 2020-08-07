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Число погибших при жесткой посадке самолета в Индии возросло до 15

20:18
  • пятница
  • 07 августа 2020

Порядка 120 человек пострадали

По меньшей мере 15 человек погибли при жесткой посадке индийского самолета в штате Керала.
В Индии самолет развалился при посадке (видео)

Еще 120 человек ранены, 15 из них серьезно пострадали, об этом сообщил начальник полиции региона, передает ТАСС. Ранее сообщалось о трех погибших, среди которых – пилот.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования в связи с гибелью людей. "Я скорблю вместе с теми, кто потерял своих близких. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - написал Моди в Twitter.

Самолет Boeing-737 Air India Express, летевший из Дубая в город Кожикоде (штат Керала), при приземлении выкатился за пределы ВВП и развалился на части. На борту находились 174 пассажира и 6 членов экипажа. Россиян среди них нет.

Детали происшествия устанавливаются, спасательная операция продолжается. Известно, что во время посадки шел сильный ливень.

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