Очевидцы запечатлели на фото погоню берлинского нудиста за кабаном-воришкой

Он украл у немца ноутбук

Дикий кабан украл сумку с ноутбуком у жителя Берлина, который загорал на нудистском пляже.

Забавная сцена произошла вечером 5 августа в лесу Груневальд на озере Тойфельзее. Мужчина средних лет загорал под лучами солнца, как вдруг из кустов появились кабан с кабанятами и украли его сумку с ноутбуком.

Все произошло настолько стремительно, что немец не успел одеться и бросился в погоню в чем мать родила. Происходящее привело в восторг отдыхающих в парке. Одна из местных жительниц успела запечатлеть, как голый мужчина бежит за кабаном с желтой сумкой в пасти.

В какой-то момент кабан притормозил у коробки с пиццей. Мужчина воспользовался ситуацией и постучал палкой на земле. Животное бросило сумку и скрылось, пишет "Интерфакс".

Когда голый бегун вернулся, ему все начали аплодировать. Женщина показала нудисту фотографии. Снимки очень рассмешили мужчину, и он разрешил их опубликовать в Сети.

В Германии развита "культура свободного тела", в стране существует множество нудистских пляжей, на территории которых разрешено находиться полностью обнаженными.

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