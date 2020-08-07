"Ура, я свободен": Панин похвастался испанским ВНЖ

Актер признался, что по этому случаю решил выпить

Актер Алексей Панин получил вид на жительство в Испании. Артист опубликовал в инстаграме фотографию, на которой держит заграничный паспорт с шенгенской визой категории D.

По словам Панина, по этому поводу он "напился", хотя до этого два месяца не употреблял алкоголь.

"Границы закрыты, но теперь я свободен! Ура!" - говорится в публикации Панина.

Многие пользователи отметили, что их ВНЖ выглядит как пластиковая карта. "Конечно. Карта выдаётся уже на месте", - ответил подписчику Панин.

В комментариях к посту многие поздравляют актера с получением документа. Среди них и звезды, например, певица Лолита Милявская.

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