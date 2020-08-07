ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Под Хабаровском рухнул мост с молодоженами

21:55
  • пятница
  • 07 августа 2020

Невеста была беременна

В Хабаровской крае рухнул мост с молодоженами.

Инцидент произошел в поселке Чегдомын Верхнебуреинского района. Новоиспеченные муж и жена, а также около 10 гостей проводили фотосессию на мосту, как вдруг оказались в горной реке вместе с обломками.

Как сообщает "Интерфакс", женщина была в положении, какое-то время ей пришлось провести в холодной воде. О ее состоянии и здоровье ребенка пока ничего неизвестно.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пообещал навестить молодоженов. "Мост восстановим. Виновных накажем", - написал он в своем Telegram-канале.   

Официальных комментариев правоохранительных органов о происшествии пока не было.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Жених и невеста
Жених и невеста
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.