Под Хабаровском рухнул мост с молодоженами

Невеста была беременна

В Хабаровской крае рухнул мост с молодоженами.

Инцидент произошел в поселке Чегдомын Верхнебуреинского района. Новоиспеченные муж и жена, а также около 10 гостей проводили фотосессию на мосту, как вдруг оказались в горной реке вместе с обломками.

Как сообщает "Интерфакс", женщина была в положении, какое-то время ей пришлось провести в холодной воде. О ее состоянии и здоровье ребенка пока ничего неизвестно.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пообещал навестить молодоженов. "Мост восстановим. Виновных накажем", - написал он в своем Telegram-канале.

Официальных комментариев правоохранительных органов о происшествии пока не было.

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