В США заявили о попытках России, Китая и Ирана повлиять на выборы

Якобы Москва - за Трампа, а Пекин - против

Россия, Иран и Китай хотят повлиять на исход президентских выборов в США.

Об этом заявил директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина. По его словам, Москва якобы "очерняет" Байдена, а Пекин не хочет, чтобы президентом остался Дональд Трамп, а Тегеран "пытается подорвать демократические институты и разделить страну накануне выборов".

"По нашему мнению, Китай не хотел бы переизбрания президента Трампа, поскольку считает его непредсказуемым <…> Некоторые связанные с Кремлем действующие лица стремятся поддержать кандидатуру президента Трампа в социальных сетях и на российском телевидении", - отметил Эванина.

Выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года. Предварительные кандидаты на пост - действующий президент Дональд Трамп от Республиканской партии и Джозеф Байден от Демократической партии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"