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За сутки в России выявлено 5212 новых случаев заражения коронавирусом

11:02
  • суббота
  • 08 августа 2020

Большого прироста не наблюдается

За сутки в России зафиксировано 5 212 случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии выявлено  882 347 человек с COVID-19.  В Москве зарегистрирован 691 больной, всего в столице выявлено 246 845 инфицированных.
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Накануне, 7 августа в Минздраве назвали сроки регистрации первой российской вакцины от коронавируса. Процедура намечена на 12 августа, сообщил замминистра здравоохранения Олег Гриднев. Сейчас заканчивается третий, последний этап её испытаний. После регистрации начнётся её массовое использование.

Известно, что первыми вакцину получат медицинские работники и пожилые люди. Ранее власти сообщали, что вакцинация в России должна начаться осенью 2020 года, она будет бесплатной и добровольной.

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