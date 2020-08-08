В Москве выросло число вылечившихся от COVID-19

Из больниц выписались ещё 1278 человек

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 1 278 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 188 854.

В Москве постепенно снимаются ограничения, введённые в марте-апреле в связи с пандемией коронавируса. Но не все предприятия торговли и общепита соблюдают предписанные Роспотребнадзором рекомендации по социальному дистанцированию и масочному режиму.

За последние дни в столице были закрыты несколько магазинов, нарушивших правила. Также после проверки в Москве закрыли десять кафе за несоблюдение антикоронавирусных мер, ещё более тысячи московских заведений общепита получили предупреждение в виде протоколов об административном нарушении.

По данным на 7 августа, в Москве диагноз COVID-19 поставлен 246 154 пациентам, умерли с начала пандемии 4 560 человек. В России больных зарегистрировано около 880 тысяч, в мире 19,3 миллиона человек инфицировано коронавирусом, умерло более 720 тысяч человек.

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