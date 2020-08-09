Число заболевших коронавирусом в США превысило 5 миллионов

Пандемия набирает обороты

Число инфицированных коронавирусом в США перешагнуло психологическую отметку в пять миллионов. Штаты занимают первое место в мире по количеству заражённых.

По данным американского Университета Джона Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, на втором месте сейчас находится Бразилия, там зарегистрировано три миллиона заболевших, третью строчку занимает Индия с более чем двумя миллионами. Россия находится на четвёртом месте: в нашей стране с начала пандемии выявлено чуть более 880 тысяч заболевших.

Меньше всего больных зарегистрировано в Лаосе (20 человек), Доминике (18 заболевших) и в Сент-Китс и Невисе (17 больных).

Всего с начала пандемии в мире зарегистрировано 19,6 миллиона случаев заражения коронавирусом. Рубеж в 18 миллионов был пройден менее недели назад – 3 августа, 19 миллионов заболевших зарегистрировано спустя всего четыре дня – 7 августа.

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