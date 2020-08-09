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Число заболевших коронавирусом в США превысило 5 миллионов

17:09
  • воскресенье
  • 09 августа 2020

Пандемия набирает обороты

Число инфицированных коронавирусом в США перешагнуло психологическую отметку в пять миллионов. Штаты занимают первое место в мире по количеству заражённых.
В США вскрылась проблема с тестами на коронавирус

По данным американского Университета Джона Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, на втором месте сейчас находится Бразилия, там зарегистрировано три миллиона заболевших, третью строчку занимает Индия с более чем двумя миллионами. Россия находится на четвёртом месте: в нашей стране с начала пандемии выявлено чуть более 880 тысяч заболевших.

Меньше всего больных зарегистрировано в Лаосе (20 человек), Доминике (18 заболевших) и в Сент-Китс и Невисе (17 больных).

Всего с начала пандемии в мире зарегистрировано 19,6 миллиона случаев заражения коронавирусом. Рубеж в 18 миллионов был пройден менее недели назад – 3 августа, 19 миллионов заболевших зарегистрировано спустя всего четыре  дня – 7 августа.

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