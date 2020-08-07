Замглавы гильдии продюсеров России погиб, сорвавшись со скалы

Виктор Глухов хотел сделать красивую фотографию

Вице-президент гильдии продюсеров России Виктор Глухов погиб в крымском поселке Новый Свет.

Он упал со скалы во время прохождения знаменитого туристического маршрута "Тропа Голицына", передает "Интерфакс". 67-летний Глухов получил травмы, несовместимые с жизнью. Источник ТАСС сообщает, что трагедия произошла во время фотографирования.

В гильдии продюсеров сообщили, что Виктор Владимирович приехал в Крым для участия в молодежном форуме рядом с Судаком. Он собирался выступить перед молодыми кинематографистами.

Остальные подробности и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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