Появились фотографии последствий ДТП с участием большегруза в Тамбове

Пострадали пять человек, трое - в тяжелом состоянии

В Тамбове произошло крупное ДТП с участием большегруза и автобуса. ТВЦ.RU публикует фотографии последствий аварии, которые распространило региональное управление МЧС.

В результате ДТП пострадали пять человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тамбовской области.

Машины столкнулись на перекрестке улицы Рылеева и бульвара Энтузиастов недалеко от торгового центра. Предварительно, фура пыталась проскочить на красный свет светофора и въехала в автобус.

В настоящий момент с пассажирами автобуса работают психологи МЧС.

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