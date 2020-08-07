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Появились фотографии последствий ДТП с участием большегруза в Тамбове

23:11
  • пятница
  • 07 августа 2020

Пострадали пять человек, трое - в тяжелом состоянии

В Тамбове произошло крупное ДТП с участием большегруза и автобуса. ТВЦ.RU публикует фотографии последствий аварии, которые распространило региональное управление МЧС.

В результате ДТП пострадали пять человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тамбовской области.

Машины столкнулись на перекрестке улицы Рылеева и бульвара Энтузиастов недалеко от торгового центра. Предварительно, фура пыталась проскочить на красный свет светофора и въехала в автобус.

В настоящий момент с пассажирами автобуса работают психологи МЧС.

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ДТП в Тамбове
ДТП в Тамбове
ДТП в Тамбове
ДТП в Тамбове
ДТП в Тамбове
ДТП в Тамбове
ДТП в Тамбове
ДТП в Тамбове
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