Жара сменилась ливнями с градом: стихия разбушевалась в российских регионах

Коммунальщики устраняют последствия

Штормовой ветер, ливни и град: сразу несколько регионов России оказались охвачены непогодой. В Уфе без электричества остались жители более сотни домов. В Бурятии оказался затоплен участок федеральной трассы, а на Новосибирскую область обрушился мощный ураган. Коммунальные службы устраняют последствия.

В Бурятии после дождей потоками с гор подтопило участок федеральной трассы, подворья и подвалы домов. В Уфе после сильной жары гремят грозы. Пользователи социальных сетей делятся впечатляющими кадрами. Тем, кого стихия застала в дороге, пришлось нелегко.

В Нижнем Тагиле град побил урожай. В Челябинске ливнёвки не справились с обильными осадками. А над Новосибирской областью пронёсся ураган. За несколько минут в городе Барабинске повалило множество деревьев. У двух десятков домов ветром повредило кровлю, сообщает "ТВ Центр".

Также из-за сильного ветра произошло отключение света. Аварийные бригады всю ночь работали, чтобы устранить обрывы на линиях электропередачи. Последствия удара стихии ликвидируют коммунальные службы, но на это потребуется несколько дней.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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