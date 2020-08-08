Страшный пожар в Самаре: сгорели 10 домов

Пожарные боролись с огнём всю ночь

В Самаре после нескольких часов спасательных работ ликвидирован крупный пожар в частном секторе. Сразу 10 жилых домов были объяты огнём. Возгоранию присвоили третий, повышенный ранг сложности.

Всё произошло ночью, пламя охватило одно здание, затем из-за сильного ветра перекинулось на крыши других. В одном из домов взорвался газовый баллон, что ещё больше осложнило работу спасателей. Общая площадь пожара достигла тысячи триста квадратных метров, сообщает "ТВ Центр".

К ликвидации огня привлекли свыше 160 человек, почти 60 единиц спецтехники и даже задействовали пожарный поезд. По предварительным данным, возгорание спровоцировала неисправная электропроводка. Жертв и пострадавших нет. Тех, кто лишился жилья, временно разместят в соседней школе.

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