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Российские спасатели помогают искать пропавших во время взрыва в Бейруте

11:45
  • суббота
  • 08 августа 2020

Также в Ливан прибыли наши врачи

Число погибших в результате взрыва в порту Бейрута достигло 154 человек. В списке жертв - шестеро иностранных граждан, более 60 человек пропали без вести. Их поиски ведут вместе со своими коллегами из разных стран российские спасатели и кинологи.
В Бейруте продолжают искать людей под завалами в порту

Помощь в страну сразу после взрыва была направлена по распоряжению Владимира Путина. За два дня наши врачи приняли в аэромобильном госпитале МЧС более 90 пострадавших, в том числе 12 детей, сообщает "ТВ Центр".

Между тем, власти республики заявили, что виновных во взрыве установит  военный трибунал. Накануне, 7 августа президент Мишель Аун сообщил, что не отрицает и внешнего вмешательства. В Ливан вылетают следователи Интерпола. По делу о взрыве аммиачной селитры задержаны уже 19 человек, среди них главы администрации морского порта и таможни.

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