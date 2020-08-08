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Выросло число жертв авиакатастрофы в Индии

12:06
  • суббота
  • 08 августа 2020

Больше 100 человек доставлены в больницы

В Индии число погибших в результате жёсткой посадки пассажирского самолёта увеличилось до 20 человек. Больше сотни доставлено в больницы, многие люди находятся в тяжёлом состоянии.
Появились подробности крушения самолета в Индии

Всю ночь на месте трагедии работали следователи и спасатели. Борт выполнял вывозной рейс из Дубая: экипаж возвращал домой граждан, застрявших в Эмиратах в пандемию.

Выкатившись после неудачной посадки за пределы полосы, самолёт упал в десятиметровый овраг и развалился на несколько частей. Оба пилота погибли. Очевидцы, которые первыми бросились на помощь людям, говорят, что жертв, возможно было бы меньше, если бы к месту оперативно прибыли машины скорой помощи. Но из-за проливного дождя, неразберихи и сложного рельефа водители, очевидно, не сразу смогли сориентироваться на месте.

Известно, что до рокового приземления, самолет кружил над аэропортом не менее получаса. Пилоты дважды заходили на посадку. Но осуществить манёвр мешал проливной дождь. С третьего раза самолет все же сел на полосу, но удержать его экипаж не смог, сообщает "ТВ Центр".

В больнице пострадавшим оказывают необходимую помощь. Поисково-спасательная операция на месте ЧП завершена. Но территория вокруг всё ещё оцеплена полицией. Власти проводят разбирательство. Предстоит выяснить, что именно стало причиной катастрофы - только сложные метеоусловия или сыграл роль и человеческий фактор.

Очевидцы говорят, что борт садился, якобы, не снижая скорости и пропустил отметку, возле которой шасси уже должны были коснуться полосы. Ситуацию прояснит расшифровка бортовых самописцев. Их уже изучают следователи из бюро авиационных происшествий Индии. Россиян на борту разбившегося лайнера не было.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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Самолет Air India Express на месте крушения
Самолет Air India Express на месте крушения
Самолет Air India Express на месте крушения
Самолет Air India Express на месте крушения
Самолет Air India Express на месте крушения
Самолет Air India Express на месте крушения
Самолет Air India Express на месте крушения
Самолет Air India Express на месте крушения
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