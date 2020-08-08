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Трамп открестился от пресловутой поддержки Кремля

12:18
  • суббота
  • 08 августа 2020

Президента США обвинили в связях с Россией

Россия, Иран и Китай находятся в списке стран, которые пытаются повлиять на исход президентских выборов в США. С таким утверждением выступил директор американского Национального центра контрразведки и безопасности. Доказательств по традиции нет никаких.
Трампу досталось за хорошие отношения с Путиным

Спецслужбы просто обращают внимание, что по их оценкам Москва старается "очернить бывшего вице-президента Джо Байдена". Он является наиболее вероятным соперником Трампа.

Без какой-либо конкретики в документе контрразведки говорится, что некоторые лица, связанные с Кремлём, стремятся повысить рейтинг Трампа в социальных сетях и на российском телевидении, сообщает "ТВ Центр".

Сам Дональд Трамп парировал, что никто в здравом уме такого бы не заявил. "Думаю, последний, кого Россия хотела бы видеть на посту - это Дональд Трамп. Никто никогда не занимал более жесткую позицию в отношении Москвы, чем я", - сказал глава Белого дома.

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