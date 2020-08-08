В Москве заработают 12 новых социальных центров

Это произойдёт в ближайшие месяцы
В ближайшие месяцы в разных районах Москвы откроются 12 социальных центров. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в своём блоге. Сейчас в столице действуют семь таких клубов по интересам.
Литературные вечера, кулинарные мастер-классы и творческие студии: более 100 тысяч москвичей старшего поколения нашли себе занятия по душе.
Из-за пандемии центры частично перенесли работу в онлайн. Но теперь снова принимают посетителей.
О работе социальных центров в Москве – смотрите репортаж Елены Макаровой.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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