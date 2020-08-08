ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Посол в Белоруссии назвал задержание россиян спланированной провокацией

10:42
  • суббота
  • 08 августа 2020

Её организовала третья страна

Задержание группы россиян в Белоруссии могло быть спровоцировано третьей страной с целью осложнения отношений России и Белоруссии. Такую точку зрения высказал посол Дмитрий Мезенцев, сообщает ТАСС.
СК начал проверку из-за задержания россиян в Белоруссии

Глава дипмиссии выразил уверенность, что процессуальная проверка Следственного комитета подтвердит заказной характер аферы, в которую втянули россиян. Как сообщил дипломат, задержанные россияне содержатся в Белоруссии в нормальных условиях, жалоб у них нет.

Напомним, что 29 июля белорусские спецслужбы задержали в санатории под Минском 33 россиян. Белорусские власти поспешили обвинить их в попытке дестабилизации ситуации в стране перед президентскими выборами 9 августа.

6 августа на сайте kp.ru ("Комсомольской правды") было опубликовано большое расследование, согласно которому отправку и задержание россиян в Белоруссии спланировали украинские спецслужбы. Следственный комитет России начал процессуальную проверку по факту задержания россиян.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Белорусский ОМОН во время задержания
Белорусский ОМОН во время задержания
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.