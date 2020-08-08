Посол в Белоруссии назвал задержание россиян спланированной провокацией

Её организовала третья страна

Задержание группы россиян в Белоруссии могло быть спровоцировано третьей страной с целью осложнения отношений России и Белоруссии. Такую точку зрения высказал посол Дмитрий Мезенцев, сообщает ТАСС.

Глава дипмиссии выразил уверенность, что процессуальная проверка Следственного комитета подтвердит заказной характер аферы, в которую втянули россиян. Как сообщил дипломат, задержанные россияне содержатся в Белоруссии в нормальных условиях, жалоб у них нет.

Напомним, что 29 июля белорусские спецслужбы задержали в санатории под Минском 33 россиян. Белорусские власти поспешили обвинить их в попытке дестабилизации ситуации в стране перед президентскими выборами 9 августа.

6 августа на сайте kp.ru ("Комсомольской правды") было опубликовано большое расследование, согласно которому отправку и задержание россиян в Белоруссии спланировали украинские спецслужбы. Следственный комитет России начал процессуальную проверку по факту задержания россиян.

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