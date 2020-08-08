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Учёные предупредили о риске заражения коронавирусом этой осенью

13:44
  • суббота
  • 08 августа 2020

Есть риск возвращения COVID-19

Осенью в России может наблюдаться всплеск заражений коронавирусом. Этого не исключил директор Научно-исследовательского института микробиологии и эпидемиологии имени Пастера Арег Тотолян.
Минздрав сообщил, кто первым получит вакцину от коронавируса

Дело в том, что через месяц закончится сезон отпусков, люди вернутся на работу и плотность населения в общественных пространствах повысится. По мнению врача, болеть будут те, кто, по его выражению, сидел в бункере.

Тотолян предупредил, что осенью болезнь может протекать тяжелее. Возможно, что власти в связи с ростом заболеваемости введут более жёсткие ограничения, чем действуют сейчас.

По последним данным, в России с начала пандемии заразились коронавирусом 882 347 человек, умерли за это время 14 854 больных. В мире число инфицированных превышает 19 миллионов.

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